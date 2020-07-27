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Azılı hırsız kapıdan giremediği iş yerine bacadan girdi

Sakarya’nın Arifiye ve Erenleri ilçelerinde 9 ayrı iş yerinden televizyon, tablet ve para çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ve Erenleri ilçelerinde 9 ayrı iş yerinden televizyon, tablet ve para çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İş yerine kapıdan giremeyen azılı hırsızın adeta bacadan girdiği güvenlik kamerası görüntüleri ise şok etti.


Edinilen bilgiye göre, Arifiye ve Erenler ilçelerinde bulunan 9 ayrı iş yerinden gece geç saatlerde televizyon, tablet ve para çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi. Tespit üzerine gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.K. (38), Erenler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.


Şüphelinin iş yerlerinden yaptığı hırsızlık olayları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir iş yerine kapıdan giremeyen hırsızın adeta bacadan girmesi şaşkınlık oluşturdu.

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