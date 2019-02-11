Baca temizliği yakıt tasarrufu sağlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, kalorifer kazanları mutlaka ateşçi belgesine sahip kişiler tarafından işletilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Yılda en az bir defa baca temizliği yaptırılmalıdır. Temizlenmemiş ve doğru kurulmamış yakma sistemlerinde yakıtlar eksik ve verimsiz yanmaktadır. Eksik yanma sonucu oluşan gazlar ve partikül maddeler bacaya yapışarak tıkanmalara neden olmaktadır. Gerek kalorifer gerekse soba bacalarının periyodik olarak temizletilmesi öncelikle can güvenliği açısından büyük önem taşımakta olup ayrıca büyük oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Kalorifer kazanları mutlaka ateşçi belgesine sahip kişiler tarafından işletilmelidir” dedi.

Karamehmetoğlu, “Yakma tesislerinde (soba, kombi, kazan) lastik, plastik, boya, petrol koku, araba plastiği parçaları, asfalt, kablolar, tezek ve tıbbi atık gibi atıkların yakılması yasaktır. Yakma tesislerine bu tür maddeler yakıldığı zaman zararlı ve kirletici gazlar oluşmaktadır. Yakma tesislerinin sahibi veya işletmeni baca temizliği konusunda yakma tesislerinin bakımını, onarımını ve bacanın temizlenmesini yetkili servise ve yetkiye sahip kişilere yaptırabilirler” diye konuştu.