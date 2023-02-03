Baca yangını 3 dairede maddi hasar oluşturdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangın neticesinde 3 dairede maddi hasar oluştu.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi 4044'üncü Sokak'ta 3 katlı binanın bacasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle 3 dairede maddi hasar oluşurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.