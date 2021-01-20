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Bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı binanın bacasında çıkan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç katlı binanın bacasında çıkan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 377. Sokak'ta üç katlı binanın baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü.'ye ait olduğu öğrenilen apartmanın çatı kısmındaki bacadan dumanların yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının baca dışına sıçrayarak büyümemesi teselli kaynağı olurken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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