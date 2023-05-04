BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığa beraat kararı

BAE için çalıştığı öne sürülen ve Sakarya'da yakalanıp tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan başka suçtan tutuklu Ürdün vatandaşı, ‘siyasal veya askeri casusluk' ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlamalarından beraat etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için ‘siyasal veya askeri casusluk' ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçları yaptığı iddiasıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ahmet Mahmoud Ayesh Al Astal, MİT ve emniyet güçleri tarafından yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklandı. 28 Ekim 2021 tarihindeki duruşmasında ev hepsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla sanığın tahliyesine karar verilmişti. Hazırlanan iddianamede ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan müebbet hapis, ‘siyasal veya askeri casusluk' suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sanık, bugün Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya başka suçtan tutuklu olan sanık bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları salonda hazır bulundu. Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada Cumhuriyet savcısı sanığın ‘siyasal veya askeri casusluk' ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından beraat etmesi yönünde beyanda bulundu. Hususa ilişkin söz verilen sanık avukatları ise celse arasında sundukları savunmaları tekrar ettiklerini ve sanığın sadece gazetecilik mesleğini yaptığını, herhangi bir ajanlık yapmadıklarını, bu çerçevede de sanığın beraatını talep ettiler. Söz hakkı verilen başka suçtan tutuklu sanık Al Astal, Türk adaletine güvendiğini ve beyanlarını tekrar ettiğini tercüman aracılığıyla söyledi. Görüşünü açıklayan mahkeme heyeti ise başka suçtan tutuklu sanık Al Astal'ın ‘siyasal veya askeri casusluk' ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlamalarından beraatına karar verdi.