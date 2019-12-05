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Baga "Matematik tarihine önem verilmeli"

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından ‘Osmanlı Klasik Dönemde Matematik ve Uygulama Alanları’ adlı konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından ‘Osmanlı Klasik Dönemde Matematik ve Uygulama Alanları' adlı konferans düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Dr. Elif Baga konuşmacı olarak katıldı. Baga, Osmanlı Klasik Dönemde matematik ve uygulama alanları hakkında bilgiler verdi. Günümüz modern matematiğe temel oluşturan ve 1600'lü yıllara dayanan Osmanlı Klasik Dönem matematiğinin bütün bilimlerin temelinde görüldüğünü ifade eden Dr. Elif Baga, matematik tarihine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Son 150 yıla kadar insanlık tarihi boyunca felsefe ve bilim dalları birleşikti. Bilim adamı filozof ayrımı yoktu. Pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi anlamına gelen ‘polimat' denilen kişiler bilim ile uğraşırdı. Bir işe başlanıldığında kök olmayınca sıfırdan başlamamız gerekecek. Her halükarda köklerimiz ile bağımızı kurmak için felsefe ve bilim tarihine ihtiyacımız var. Köklerimiz ile ilişki sağlayabilirsek o zaman geleceğe özgüvenle bakabiliriz. ‘Ben de varım, biz varız, hep vardık, hala varız' diyebiliriz. Bilim tarihini ve felsefesini birlikte öğrenmek, farklı bakış açısı motivasyon ve özgüven kazandıracaktır” dedi.

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