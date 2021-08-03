Bağlar Caddesi'nin üst yapı çalışmalarında sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarının bir yenisini Bağlar Caddesi'nde gerçekleştiriyor. Başkan Ekrem Yüce, “Yenilenen alt ve üst yapısıyla şehrimize yeni bir arter kazandırıyoruz. Çevre düzenlemeleri sonrası Sakarya'mız yeni arterine kavuşacak. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Erenler ilçesinden Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımları rahatlatacak Bağlar Caddesi'nin altyapı çalışmaları tamamlanırken üstyapı çalışmalarında ise sona gelindi. Başkan Ekrem Yüce, “Kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Yenilenen alt ve üst yapısıyla şehrimize yeni bir arter kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Erenler ilçesinden hastane ulaşımına rahatlık getirecek Bağlar Caddesi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında 1 kilometrelik kanalizasyon altyapısı yenilenirken üstyapı çalışmalarında ise gidiş ve geliş olmak üzere toplam 3 bin metrelik güzergahta 5 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Cadde yenileme çalışmaları kapsamında Sağlık Caddesi, Türbe Caddesi ve Bağlar Cami'yi Bağlar Caddesi'ne bağlayacak 3 yeni kavşak inşa edildi. Kaldırım imalatları, refüj düzenlemeleri, ağaçlandırmalar ve bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu çalışmaları tamamlanırken çevre düzenlemeleri sonrası Sakarya yeni bir artere kavuşacak.