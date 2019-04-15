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Bahar dönemi doğa yürüyüşleri, Pamukova da yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bahar Dönemi Doğa Yürüyüşleri’, Pamukova Kıranyurt parkuru ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bahar Dönemi Doğa Yürüyüşleri', Pamukova Kıranyurt parkuru ile devam etti.


Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri Pamukova Kıranyurt Parkuru ile devam etti. 15 kilometrelik parkurda vatandaşlar keyifli vakit geçirdiler. 15 kilometre uzunluğundaki parkurda yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğa severler, keyifli bir Pazar gününü geride bırakırken, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Doğa Yürüyüşleri 21 Nisan Pazar günü Hendek Dikmen Yaylasında ile devam edecek. Doğa severler hafta içerisinde kurumsal İnternet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” ifadeleri kullanıldı.

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