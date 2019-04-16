‘Baharda Nar Çiçekleri' isimli söyleşi, Ziya Taşkent Konser Salonunda gerçekleştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Baharda Nar Çiçekleri' isimli söyleşi ve dinleti programıyla devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Baharda Nar Çiçekleri' isimli söyleşi ve dinleti programıyla devam etti. Ziya Taşkent Konser Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Doç. Enver Mete Aslan yaptı. Programa çok sayıda sanatsever katıldı. Melihat Gülses en sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini dinleyicilere okuyarak güzel bir müzik resitali sundu. Program sonunda Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, Melihat Gülses'e çiçek takdim etti.

Konservatuvar zamanı çok zor günler geçirdiğini söylen Melihat Gülses, “Konservatuvar zamanı çok zor günler geçirdim. Hocalarım bu mesleği bırakıp bana bankacı ol dediler. Ben pes etmedim ve 2 ameliyat geçirdim. Sesim açılacak diye çok bekledim. Bir Radyo kuruluşu sınav açtı ve sonra bana nasip oldu. Her şerde bir hayır vardır. Sanatçı olarak her yaptığınız şey karşılık buluyor. Yanlış yapılan Türkçe ve yorum ruha zarar verir. Müzikle uğrasan insanlarsanız bazı şeylerin farkında olmanız gerekiyor. Sanatçılar sadece ortada olanlar değil. Ülke olarak popülariteye önem verildiği için bunlar ortaya çıkmıyor. Çok değerli sesler var devlet kurumlarında. Ama siz görmüyorsunuz. Bazı şarkıları söylerken çok hissediyorum. Şarkılarımın hepsi tüm kesime, özellikle de gençlere ulaştı. Şarkılarımı söylerken içimde çıkan yangınlar herkese ulaştı” dedi.