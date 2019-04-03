Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'ye kazandırılacak olan Bahçem Park projesinde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'ye kazandırılacak olan Bahçem Park projesinde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “120 metrekarelik kafeterya binasının cephe montajı başladı. Meydan ve park bölümünün zemininde çalışma işlemleri devam ediyor. Bol yeşil alanları ile ilçe vatandaşlarının yeni buluşma noktası olacak Bahçem Park'ı kısa süre içerisinde hemşirelerimizle buluşturacağız” dedi.

Kocaali ilçe merkezine 3 bin metrekarelik alan üzerinde başlatılan inşa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Kısa süre içerisinde Kocaali Bahçem Park'ı hemşirelerimizle buluşturacağız. Kocaali ilçe merkezine 3 bin metrekarelik alan üzerinde başlatılan Bahçem Park'ın inşa çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 120 metrekarelik kafeterya binasının cephe montajı başladı. Meydan ve park bölümünün zemininde çalışma işlemleri devam ediyor. Çocukların doyasıya eğlenip keyifli vakitler geçirebileceği oyun grupları monte edildi. Çevre istinat duvarları da tamamlandı. Bol yeşil alanları ile ilçe vatandaşlarının yeni buluşma noktası olacak Bahçem Park'ı kısa süre içerisinde hemşirelerimizle buluşturacağız” dedi.