İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bahçem Park projesinde çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali’ye kazandırılacak olan Bahçem Park projesinde çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'ye kazandırılacak olan Bahçem Park projesinde çalışmalar devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'ye kazandırılacak olan Bahçem Park projesinde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “120 metrekarelik kafeterya binasının cephe montajı başladı. Meydan ve park bölümünün zemininde çalışma işlemleri devam ediyor. Bol yeşil alanları ile ilçe vatandaşlarının yeni buluşma noktası olacak Bahçem Park'ı kısa süre içerisinde hemşirelerimizle buluşturacağız” dedi.


Kocaali ilçe merkezine 3 bin metrekarelik alan üzerinde başlatılan inşa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Kısa süre içerisinde Kocaali Bahçem Park'ı hemşirelerimizle buluşturacağız. Kocaali ilçe merkezine 3 bin metrekarelik alan üzerinde başlatılan Bahçem Park'ın inşa çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 120 metrekarelik kafeterya binasının cephe montajı başladı. Meydan ve park bölümünün zemininde çalışma işlemleri devam ediyor. Çocukların doyasıya eğlenip keyifli vakitler geçirebileceği oyun grupları monte edildi. Çevre istinat duvarları da tamamlandı. Bol yeşil alanları ile ilçe vatandaşlarının yeni buluşma noktası olacak Bahçem Park'ı kısa süre içerisinde hemşirelerimizle buluşturacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.