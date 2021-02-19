Bakan Gül, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı sonrasında Valilik, Adliye ve Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Sakarya'dan ayrıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılan Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Bakan Gül; Sakarya Valiliğinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Büyükşehir Belediyesinde Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanlığında İl Başkanı Yunus Tever ile görüştü. Sakarya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen görüşmede açıklamalarda bulunan Bakan Gül, “Sakaryamız her zaman bize destek vermiştir. Sakaryalı hemşehrilerimiz bizi bu yolda yalnız bırakmadı. Bize vermiş oldukları destekten ötürü onlara teşekkür ediyorum. Hayatın en büyük anlamlarından birisi millete hizmet etmektir. Bizim siyasetimizin anlamı da anlayışı da Allah'ın rızası milletin duasıdır. Milletimizin duasından başka hiçbir güzellik yoktur. Rabbim milletimize mahcup olmadan hizmet yapmayı nasip etsin” dedi.

Ziyaretin ardından ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya gitmek üzere Sakarya'dan ayrıldı.