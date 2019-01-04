Bakan Hulusi Akar Tank Palet fabrikasına geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla kiralanarak özelleşen 1'inci Ana Bakım Fabrikasına gelerek işçilerle görüştü.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan ve Arifiye ilçesinde yer alan 1 milyon 804 bin metrekarelik alan üzerine kurulu MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arazisi, özelleştirme kapsamına alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Tank Palet Fabrikası'nın 31 Aralık 2019 tarihine kadara özelleştirileceği bildirildi. Özelleşme sonrası yapılan eylemler neticesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tank Palet fabrikasına gelerek işçi ve sendika üyeleriyle görüşmeye başladı. Akar'ın, Sakarya Valiliği ziyareti esnasında konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.