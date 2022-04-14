Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptıktan sonra hasta ziyaretlerinde bulundu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Sakarya'ya gelen Fahrettin Koca, gerçekleşen programlar sonrasında yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına gelen Bakan Koca, burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açarak hasta ziyaretlerinde bulundu. Bakan Koca'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, sağlık bakan yardımcıları Halil Eldemir ve Sebahattin Aydın ile diğer ilgililer eşlik etti. Sağlık çalışanlarıyla sohbet edip, fotoğraf çektiren Bakan Koca, Sakarya'dan ayrıldı.