Bakan Kurum: “2035 yılına kadar tüm Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş konut kalmasın istiyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, “2035 yılına kadar tüm Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş konut kalmasın istiyoruz” dedi.

Bir dizi program için Kocaeli'ne gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 20 yılda büyük mesafeler kat ettiklerini aktaran Bakan Kurum, “Bu üreten şehre, alın terinin şehrine çevre ve şehircilik alanında diğer alanlarda olduğu gibi neler yapabiliriz diye gayretteyiz. Hayal ediyoruz, iş aslında hayalle başlıyor, rüya görmeyle başlıyor. Rüyası olmayanın hayali olmaz, dolayısıyla rüya görüyoruz, hayal kuruyoruz ve bu hayalleri de bir bir hayata geçiriyoruz. 20 yılda çok büyük yol, büyük mesafeler kat ettik ama daha fazla kat edeceğimiz yollar var. Bu üreten Kocaeli'yi bölgesinde lider şehir haline getireceğiz. Ülkemizi, bölgesinde lider ülke haline getireceğiz ve bu anlayışla gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

“2035 yılına kadar tüm Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş konut kalmasın istiyoruz”

Depreme hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, “99 yılında hatıraları hala hafızamızda olan depremi ve o acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Deprem bölgesi, şehriyiz ama depreme hazırlıklı olmak durumundayız. Bu acıları bir daha yaşamamak adına da aslında bütün yapı stoğunu depreme hazır hale getirecek adımları atmak zorundayız. Kentsel dönüşüm strateji çerçevesinde en acil, en öncelikli dönüşümden başlamak suretiyle her yıl belli miktardaki bir konutun dönüşümünü inşallah başlatıyor olacak Büyükşehir Belediyemiz ve inşallah bizim tüm Türkiye'de bu hayalimiz var. 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş konut kalmasın istiyoruz” diye konuştu.

“Yapılması gereken tüm işleri el birliği içerisinde yapıyoruz”

Bakan Murat Kurum, “Biz her afete gidiyoruz. Öyle büyük bir devletiz ki dünyada da birçok ülke afetlerle karşı karşıya kalıyor. Ama biz, devletimiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde afet olur olmaz tüm teşkilat ve bakanlıklarıyla birlikte sahada seferberlik ruhuyla birlikte hareket ediyoruz. Vatandaşımızı hiçbir zaman açta, açıkta bırakmadık. Her zaman onların yanında olduk, yapılması gereken tüm işleri de el birliği içerisinde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“20 yıllık kazanımı bundan sonraki nesillere bir plan dahilinde aktarma zamanı”

Bakan Kurum, “Böyle bir asil millete sahibiz ki biz de milletimizin yüzünü kara çıkartmayacak yatırımları yapmaya devam edeceğiz. 2023'e çok az kaldı ve hemen ardından da 2024 yerel seçimlerini yapacağız. Biz 20 yıldır hep yaptıklarımızla ön planda olduk. Eser siyaseti yaptık, üreten taraf olduk. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını hep önceliklendirdik. Şimdi de önümüzde çok kıymetli bir seçim var. 2023 seçimleri bizim bu yapmış olduğumuz tüm süreçleri, 20 yıllık kazanımı bundan sonraki nesillere bir plan dahilinde aktarma zamanıdır. Bölgesinde lider ülke, lider Türkiye olma zamanıdır” ifadelerini kullandı.