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Bakan Kurum partililerle bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da selin vurduğu Kocaali ve Karasu ilçelerinde çeşitli incelemelerde bulunmak üzere şehre geldi. Sel bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, daha sonra Sakarya Büyükşebir Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesinden ayrılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.



AK Parti İl Başkanı Yunus Tever tarafından karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada yaptığı açıklamada, “Sakaryamız tarihin derinliklerinden gelen İpek yolu güzergahı üzerinde bulunan kahramanların yaşadığı önemli bir şehrimiz. 31 Mart seçimlerinde yüzde 65 oyla Ekrem beyi başkan seçtiniz, gece gündüz demediniz hep koştunuz 17 yıldır da hiçbir menfaat beklemeden siz değerli teşkilatımız hep koşturuyorsunuz. Bütün ülke genelinde birinci parti çıkıyorsak yine ittifak olarak baktığınızda yüzde 52 oy oranı alıyorsak bu sizlerin sayesindedir” dedi.

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