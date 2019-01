Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya'da iş adamları ile bir araya gelerek tarım sektörünün sorunlarını konuştu. Bakan Pakdemirli, "Tarım, savunma sanayisinden daha önemlidir" dedi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Toyota Fabrikası'nda düzenlenen yeni hibrit otomobilin tanıtım programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, program sonrası Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Almanfous Süt Ürünleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretinde yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Hendek ilçesindeki bir otelde Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, iş adamlarının katıldığı ‘Mini Sektör' toplantısına katıldı. Toplantıda tarım sektörünün sorunları konuşuldu.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer. Toprağın ve tarımın siyaseti olmaz. Tarım, savunma sanayisinden daha önemlidir diyorum. Neden savunma sanayisinden daha önemli, çünkü her şeyiniz olabilir, roketleriniz, uçaklarınız olabilir. Her türlü teknolojiniz olabilir ama evde buzdolabı boş ise, insanların karnı açsa burada yapacak bir şey yok. En temel ihtiyacımız tarım. Gıda, bu anlamda tarımın ben her zaman her şeyden daha önemli bir konumda olduğunu söylüyorum” dedi.

"Primden bir borcumuz kalmayacak"

Enflasyonu yenmemiz gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Enflasyonu eğer yenersek bu herkesi rahat ettirecek. Marketi de, üreticiyi de, tüketiciyi de rahat ettirecek. Çünkü faizler düşecek. Hem üretici hem de tüketici anlamında gerekli tedbirleri olabildiğince almaya çalıştık. Üreticimizin mümkün mertebe geçmiş yıllardan borçlarını, yani destek borçlarımızın hepsini Ocak ayı içerisinde kapatacağız dedik. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Ve bu borçların hepsini Ocak ayı itibari ile artık çiftçimize destekten, primden bir borcumuz kalmayacak” diye konuştu.

"Rahatlatan bir gelişme olmuştur"

Bakan Pakdemirli, "Adana'da tavuk üretimi ile ilgili hafta sonu birçok televizyonda işlenen bir konu vardı. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz oldu ve bu iş çözülmüş oldu. Gönül bunları görmek istemiyor ama tabii ki serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Serbest piyasa koşullarında yaşarken de işte bir yandan bazı firmalar batıyor, bazı firmalar çıkıyor. Konkordato etmiş bir firmanın bu işte fason üreticilere yem desteği sağlayamadığını gördük. Ve bir şekilde tarafımızca yapılan girişim ve protokollerden sonra artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağını öğrendik. Bu tabii ki hem beni, hem bakanlığımızın bürokratlarını hem de tüm kamuoyu vicdanını rahatlatan bir gelişme olmuştur” ifadelerini kullandı.