Bakan Selçuk, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı

Dr. Ziya Selçuk, gerçekleştirdiği ziyaretler ve açılış törenleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı.

Dr. Ziya Selçuk, yapımı tamamlanan 16 eğitim tesisinin toplu açılışına ve Türkiye'de ilk olan Öğretmen Destek Evi açılışına katıldıktan sonra bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Sakarya Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Selçuk, okulda bulunan müzeyi gezdi. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve belediye personelleri ile belediye binası önünde fotoğraf çekilen Bakan Selçuk daha sonrasında, ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Şehit Erol Olçak Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle buluştu. Burada gerçekleşen buluşma sonrasında Dr. Ziya Selçuk, Sakarya'dan ayrıldı.