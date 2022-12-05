Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor

‘Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde Sakarya'da gözaltına alınan 176 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında hastaneye sevk edilmeye başlandı.

Sakarya ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce iki ilde dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda iki ilde toplam 2 bin 67 kolluk kuvveti, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda Sakarya'da 176, Kocaeli'nde ise 93 olmak üzere toplam 269 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında hastaneye sevk edilmeye başlandı. Buradaki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edilecek.