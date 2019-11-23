İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Turhan, TÜVASAŞ'da incelemeler'de bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜVASAŞ Fabrikasında incelemelerde bulundu.


Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Sakarya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti'de yaptığı açıklamada hızlı tren setlerinin Sakarya'da üretileceği müjdesini vermesi sonrasında Türkiye Vagon Sanayi A.Ş'yi ziyaret etti. Bakan Turhan'ı fabrika girişinde TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ve protokol karşıladı. Genel Müdür Kocaarslan Bakan Turhan'a TÜVASAŞ hakkında bilgiler verdi.


Bakan Mehmet Cahit Turhan daha sonra fabrikayı gezerek trenleri inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.