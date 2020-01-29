Bakan Varank, SATSO Başkanı Altuğ'un eşinin cenazesine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ'un 58 yaşında vefat eden eşi Mahbube Altuğ'un cenaze namazına katıldı.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un eşi Mahbube Altuğ, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 3 çocuk annesi Mahbube Altuğ için Sapanca ilçesi Kırkpınar Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze merasimine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere; Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sevenleri, bürokratlar ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Mahbube Altuğ, Sapanca Merkez Mezarlığına defnedildi. Bakan Varank, cenaze namazının ardından Sakarya'dan ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktı.