Bakan Yardımcısı Erdil ve İZDES heyeti Sakarya'ya geldi

Dr. Tayyip Sabri Erdil Sakarya Valiliğinde yaptığı açıklamada, “Amacımızda illerde oluşan güzel uygulamaları, örnekleri alıp onların yaygınlaştırılması, geliştirilmesi sağlamaktır” dedi.

Dr. Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki İzleme ve Değerlendirme Heyeti (İZDES) sahaya inerek gruplar halinde 81 ili ziyaret ediyor. Heyet, İçişlerine bağlı taşra teşkilatlarını ziyaret ederek kamu hizmetlerinin kalitesini, hızını, verimini kontrol ediyor. Emniyet, asayiş, trafik, 12 acil çağrı, nüfus, göç vb. hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile İZDES heyeti proje kapsamında Sakarya Valiliğine geldi. Burada kurum müdürleriyle bir toplantı yapan Bakan Yardımcısı Erdil, toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı.

“Yoğun çalışmalara ihtiyaç var”

Dr. Tayyip Sabri Erdil yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın taşradaki hizmet kapasitesini ölçümlemek. Güvenlik yönetimine ilişkin hizmetler nüfus, vatandaşlık ve AFAD gibi, göç gibi hizmetlerimizin kapasitesini ölçümlemek. İkinci önemli hedefimiz merkezle taşra arasında iletişimi arttırmak. İş birliği ve koordinasyonu arttırmak. Bir başka önemli hedefimiz taşrada geliştirilen değerlendirme ve önerileri alıp merkeze taşımak. İl Müdürlerimizin, vatandaşlarımızın değerlendirmelerini alıp merkeze taşımaya çalışıyoruz. Bir başka önemli hedefimiz, amacımızda illerde oluşan güzel uygulamaları, örnekleri alıp onların yaygınlaştırılması, geliştirilmesi sağlamaktır. Yapılan değerlendirmelerde ölümlü trafik kazalarında yüzde 14 iyileşme olduğunu, uyuşturucu ile mücadelede çok yüksek bir materyal ve malzeme toplama kapasitesine ulaştığını, asayiş ile ilgili hizmetlerimizde hırsızlık, yolsuzlukla ilgili mücadelelerde mala işlenen suçlarda yüzde 20'lere ulaşan iyileştirmeler olduğunu tespit ettik. Ancak bütün bu alanlarda daha etkin ve yoğun çalışmalara ihtiyaç olduğunu ve özellikle uyuşturucu ile ilgili mücadelede arzın kontrol altına alınması ile birlikte bu talebi eğitim ve caydırıcı çalışmaları arttırarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Titizlikle çalışma yaptık”

Seçim içinde konuştuklarını belirten Bakan Yardımcısı Erdil, “Bugünkü toplantımızda bu önümüzdeki süreçte seçim güvenliğinin seçim döneminde ilgili asayiş ve huzurun sağlanması istikametinde ilave önemlerin alınmasını konuştuk. Seçim sürecinde seçim ortamının manipüle edecek provokasyonlara karşı önlemleri geniş bir şekilde tartıştık konuştuk. Bunlarda bu önümüzdeki sürecin sorunlarıdır. Küçük eylemlerde siyasal sürecin siyasal dille ifade edemeyecek veya çalışamayacak grupların küçük eylemlerle algı yönetimi yaparak siyasal algımızı manipüle etme çalışanlara karşı titizlikle çalışma yaptık” diye konuştu.