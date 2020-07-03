Bakanlar patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

Sakarya'da bulunan fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Sakarya'nın hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha sonrasında ise yaralıların bir kısmının kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti. 4 kişinin vefat ettiği, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğü patlamada yaralananların yakınları ise hastanedeki acı bekleyişlerini sürdürüyor.