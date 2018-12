Bakım için getirilen 2 bin hayvan sahiplendirildi

Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi, sokak hayvanları için en güzel hizmeti onları sıcak birer yuvaya kavuşturarak yapıyor. 2015 yılından bu yana bakımevine sağlık ve bakım için getirilen hayvanlardan 2 bin tanesi sahiplendirildi. Yardıma ihtiyacı olan bütün sokak hayvanlarına kucak açan Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi, her türlü bakım ve tedavilerini yaptığı hayvanlardan her yıl yüzlercesinin sıcak bir yuvaya kavuşmasını da sağlıyor. Kalitesi, güvenirliği ve modern yapısıyla en modern hayvan barınaklarından biri olan tesise, sokaklardan toplanarak getirildikten sonra kısırlaştırılıp, aşı ve tedavisi yapılan hayvanların bir kısmını doğal ortamlarına bırakılırken dört yılda 2 bin can dostu sahiplendirildi.

2 bininci can dostumuzu sahiplendirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek sözlerine başlayan Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, “Sokak Hayvanları için en güzel hizmet onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak. Bugün 2014 yılında Şartları uygun her Adapazarılı bir sokak hayvanına sahip çıkıyor sloganıyla başlattığımız projede 2 bininci can dostumuzu Hayriye Mutlu kardeşimize sahiplendirdik. Sıcacık bir yuvaya kavuşan can dostumuza ‘Tatlı'ismini koyduk. Hedefimiz, daha çok can dostumuzu yeni yuvalarına kavuşturabilmek. Vatandaşlarımızı, tesisimizi ziyaret etmeleri için bekliyoruz. Dileyen herkes, hafta içi 14.00-16.00 saatleri arasında tesisimize gelerek hem ziyaret edebilir, hem de bir can dostumuzu sahiplenebilir” dedi.

Soğuk hava ve yoğun kar yağışının sokak hayvanlarının hayatını olumsuz etkilediğini, bu sebepten dolayı Adapazarı Belediyesi olarak sokak hayvanlarının aç kalmamama ve hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, "Yurdumuzda etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava insanlardan çok sokaklarda yaşamını sürdüren hayvanları etkiledi. Bu doğrultuda Adapazarı Belediyesi olarak sokak hayvanlarına mama ve yem verdik. Onlarda bu hayatın bir parçası olduğunu unutmamız gerekiyor. Bu sebepten sokak hayvanlarımız için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.