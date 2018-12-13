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Balıkçılar dalgalara meydan okuyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçimini balık tutarak kazanan bazı vatandaşlar denizdeki fırtınaya aldırış etmeden adeta dalgalara meydan okuyarak balığa açıldılar.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçimini balık tutarak kazanan bazı vatandaşlar denizdeki fırtınaya aldırış etmeden adeta dalgalara meydan okuyarak balığa açıldılar.


Küçük Karasu sahilinden kayığı ile balığa açılan balıkçıların dalgalar ile verdiği mücadele cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Canları pahasına ekmek paralarını kazanmak için dalgalar arasında Karadeniz'e açılan balıkçılara dalgalar zor anlar yaşattı. Görüntülerde; kazançlarını sağlamak için denize açılan balıkçıların adeta dev dalgalara meydan okuduğu görülüyor.


Büyük risk alarak denize açılan balıkçıların yakaladıkları barbun balıklarını kilosu 20 liradan sattıkları öğrenildi.

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