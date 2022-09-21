Balıklar kıyıya vurdu, ölüm iddiaları korkuttu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sulama göletinde 14 balık ölü olarak kıyıya vurdu. Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Başkanı, balıkların elektroşok yöntemiyle avlandığını iddia etti.

Kaynarca ilçesine bağlı Kulaklı Mahallesi'nde bulunan sulama göletinde bazı balıklar ölü olarak kıyıya vurdu. Vatandaşlar durumu Kaynarca Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü'ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Kaynarca Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Başkanı Muharrem Çelebi ve yöneticileri kıyıya vuran balıkları görünce olayı Sakarya İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine aktardı. Kulüp Başkanı Çelebi, ağırlıkları 11 ila 15 kilogram arasında değişen ve şuana kadar buldukları 14 balığın elektroşok yöntemi ile avlandığını iddia etti. Konuya ilişkin yetkililerin incelemeleri sürüyor. Balıkların kesin ölüm sebepleri ise yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacak.

“Elektroşok ile avlanıldığını düşünüyoruz”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kaynarca Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Başkanı Muharrem Çelebi, “Balık ölümleri ihbarı üzerine buraya geldik ve yaklaşık 14 tane kadar balığın telef olduğunu gördük. Bu balıkların ağırlığı yaklaşık 11 ila 15 kilogram arasında değişiyor. Balıkların üzerindeki kızarıklıklar sebebiyle muhtemelen elektroşok ile avlanıldığını düşünüyoruz. Balıkların görüntülerini çekerek İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze bildirdik. Kendileri de gelerek burada araştırma yaptılar. Sonuç net olmamakla birlikte, onlarda bunun elektroşok olabileceğini düşünüyorlar. Bu tabiat için gerçekten çok kötü bir durum, bunu yapanlar tabiat canavarı. Böyle bir olayın yaşanması adına kendim ve ilçem adına çok üzülüyorum. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olarak, tabiat canavarlarını gün yüzüne çıkartmamız gerektiğini düşünüyor ve herkesi de göreve davet ediyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde bunlarla ilgili bir ipucuna rastlanılır” dedi.