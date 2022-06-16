İhlas Haber Ajansı

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Baraka alev alev işte böyle yandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde alev topuna dönen baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde alev topuna dönen baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan barakada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Baraka adeta alev topuna dönerken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, barakanın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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