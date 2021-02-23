Barbun için attığı ağdan 5 kiloluk Kırlangıç balığı çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Barbun avına giden balıkçıların ağına takılan 5 kilogramlık Kırlangıç Balığı görenleri şaşırttı.

Karasu ilçesi Karasu Mahallesinden açık denizlere Barbun avına çıkan denizciler, av esnasında ağlarına takılan 5 kilogramlık Kırlangıç Balığını ve 2 kilogramdan fazla levrek'i görünce şoke oldu. Ağlarında Barbun beklerken 5 kiloluk Kırlangıç balığını gören Karasulu balıkçı Yahya İngenç, bu anı fotoğraflamayı ihmal etmedi. Bu sezonda sık sık ağlara Kırlangıç balığı takıldığını belirten İngenç, “Bu kadar büyüğüne denk gelmemiştik” dedi.