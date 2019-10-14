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Barış Pınarı harekatına katılan askerler için fetih süresi okundu

Sakarya’da Barış Pınarı harekatına katılan askerler için fetih süresi okundu.

Sakarya'da Barış Pınarı harekatına katılan askerler için fetih süresi okundu.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatına” manevi destek olma adına Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Şehitliğinde imamlar ve Merkez İlçe Müftüleri birlikte Fetih suresi okundu. Gerçekleşen programa başta İl Müftüsü İhsan Açık olmak üzere, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Fetih süresi sonunda askerler için bol bol dua edildi.

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