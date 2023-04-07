Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yanarak can verdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücü ise araç içinde yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Yenice Mahallesi D-650 karayolu geçişinde meydana geldi. Sakarya istikametinden Bilecik istikametine seyir halinde olan 07 V 2359 dorse plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve trafik levhalarına çarptı. Tır alev alırken, çekici kısmında bulunan radyatör ve motor parçaları ise yaklaşık 50 metre uzağa fırladı. Alev topuna dönen tırda sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sakarya-Bilecik karayolunda trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.