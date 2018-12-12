Bariyerleri ayaklarıyla parçalayıp otomobille çarşı içine girdiler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bariyerleri kırarak otomobille araç trafiğine kapalı alana giren magandalar, büyük tepki topladı.

Olay, Akyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Akyazı Çarşısı olarak bilinen yerde yaşanan olayda, kimlikleri belirsiz gençler araç geçişlerini önlemek amacıyla konulan bariyerleri ayaklarıyla vurarak kırdı. Bariyerleri açıp otomobille trafiğe kapalı alana giren magandalar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bisiklet kullanımının dahi yasak olduğu Çarşı içerisine bariyerleri kırarak araçla giren kişilere vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, magandaların bulunarak gerekli cezaları almalarını istedi.

Görüntülerde ise bir kişinin demir bariyeri ayağıyla vurarak kırıp yerinden çıkarması ve ardından ise otomobille yaya yoluna girdikleri görülüyor.