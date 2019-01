Baro Başkanı Burak'tan Doğu Türkistan açıklaması

Sakarya Barosu Başkanı Avukat Abdurrahim Burak, Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yapılan zulümlerle ilgili olarak açıklama yayımladı.

Sakarya Barosu Başkanı Avukat Abdurrahim Burak, Doğu Türkistan'da yapılan zulümleri büyük üzüntüyle takip ettiklerini ve Sakarya Barosu olarak Doğu Türkistan'ın her zaman yanlarında oldukları dile getirirken, insanlık dışı uygulamaların bir an önce durması gerektiğini söyledi. Burak yaptığı açıklamada, "Çin Devleti, bölge üzerindeki hakimiyetini kuvvetlendirmeye karşı en büyük engel olarak halkın İslami kimliğini görmekte ve halkı İslam'dan vazgeçirmek için her türlü yıldırma ve baskı yönetimlerini kullanmaktadır. Dini ilimlerin öğrenilmesi ve dini bilgilere sahip öncü kişilerin halkı eğitmeleri tamamen yasaklanmış, Camiler yıkılmış, toplu ibadet de yasaklanmış durumdadır. Kuran kursları kapatılmış ve bölgeye yerleştirilen Çinliler Müslüman Uygur Türklerini taciz etmek için her yolu denemektedirler. Hatta her Türk aileye, insanın en mahrem alanı olan evine, bir Çinli erkeğin yerleştirildiği, adına ‘kardeş aile projesi' denilerek sempatik gösterilmeye çalışılan bu yeni Çin icadı. Çin, Uygur Türklerinin kimliklerini yok etmek için, ne geleneği, ne örfü-adeti, ne dili, ne dini, ne yaşayışı, ne kültürü, ne de insani duyguları asla benzer olmayan iki milleti yakınlaştırmak ve kaynaştırmak için, yaklaşık bir yıldır Uygur Türklerinin evlerine Çinli yerleştirmek gibi akıl almaz bir uygulama başlatmıştır" dedi

"Çin Devletini kınamaya çağırıyoruz"

Burak sözlerinin devamında, "Yıllardır yapılan zulüm yetmezmiş gibi bu uygulamayı yapan Çin Devleti, Doğu Türkistanlı ailelerin temel değerlerinden olan aile kurumunun da yok edilmesini hedeflemektedir. Çin'in Doğu Türkistanlı Müslüman Uygur Türklerine yönelik yaptığı bu insanlık suçları kabul edilemez. Çin devletinin bu uygulamaları yeryüzündeki huzur ve barış ortamını da yok etmektedir. Adaletin, huzurun ve barışın olmadığı bir dünya düşünülemez ve yaşanılamaz.

Bu yüzden Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Uygur Türklerine yapılan söz konusu vahim uygulamaları büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Sakarya Barosu olarak kardeş Doğu Türkistan'ın her zaman yanındayız. Uluslararası insan hakları kuruluşlarını ve Birleşmiş Milletleri Çin Devletinin insanlık dışı uygulamalarına, zulmüne dur demeye ve etkili bir şekilde Çin Devletini kınamaya çağırıyoruz" diye konuştu.