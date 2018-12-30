Baro Başkanı Burak'tan, Metin Feyzioğlu'na ziyaret

Abdurrahim Burak, Yönetim Kurulu üyeleri ve CMK-Adli Yardım Koordinatörü ile birlikte Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Abdurrahim Burak'a, Başkan Yardımcısı Av. Osman Ayar, Genel Sekreter Av. Ümit Fırtın, Yönetim Kurulu Sayman üyesi Av. Talha Toçoğlu ve üyeler; Av. Sevilay Çelikaslan, Av. Özer Kaya, Av. Dilek Kaycan, Av. Esra Öztürk, Av. Sezai Duman ve CMK-Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert eşlik etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette, TBB Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker, TBB Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör ve TBB Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken de hazır bulundu.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Burak ve Başkan Feyzioğlu, Avukatlık mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Baroların siyasetten uzak durmasının gerekliliği konusuna vurgu yapıldı. Başkan Burak ziyaretin ardından Başkan Feyzioğlu'na günün anısına Sakarya Barosu'na ait tabak hediye etti. Başkan Feyzioğlu ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Burak ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti.