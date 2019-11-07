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Baro Başkanı Burak'tan, Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili açıklama

Sakarya Barosu Başkanı Av.

Abdurrahim Burak, 11 Baro'nun Türkiye Barolar Birliği'ni Olağanüstü Genel Kurul'a çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, TBB'nin Olağanüstü Genel Kurul'a çağırılmasına ilişkin girişimleri doğru bulmadıklarını ifade etti. Abdurrahim Burak yaptığı açıklamada, “Türkiye Barolar Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurul'a götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Yargı Reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Bu nedenle Olağanüstü Genel Kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz” dedi.

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