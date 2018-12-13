Başantrenör Bulkaz: “Galatasaray karşısına kazanmak için çıkacağız”

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ozan Bulkaz, sarı-kırmızılı takımın karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Adatıp Büyükşehir Basketbol Takımı Başantrenörü Ozan Bulkaz, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bulkaz, “Eksikler tamamlanmadan aldığımız her galibiyet altın değerinde. Bir uzun bir de kısa transfer almayı planlıyoruz. Mevcut kadromuzla ve taraftarlarımızla hafta sonu yapılacak maça kazanmak için çıkacağız” dedi.

Galatasaray maçına tüm taraftarları davet eden Bulkaz, “Bir haftada iki önemli maç oynadık. Evimizde İBB'yi yendiğimiz için çok mutluyuz. Bu hafta Galatasaray ile oynayacağız. Eksikler tamamlanmadan aldığımız her galibiyet altın değerinde. Yöneticilerimiz, bir uzun bir de kısa transfer almayı planlıyorlar. Biz mevcut kadromuzla ve taraftarlarımızla hafta sonu yapılacak maça kazanmak için çıkacağız. İlk hafta maçımızın erken bir saatte olmasına rağmen salonun büyük bölümü doluydu. Galatasaray maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Eksiklerimizi taraftarımızla ve onların gücüyle tamamlayacağız. İnşallah bu sınavdan başarıyla geçeceğiz” diye konuştu.

Transfer konusunu değerlendiren Başkan Toçoğlu ise, “Transfer için birçok isim var. Bu isimlerin arasından yönetimimiz ikna ettiği bir oyuncuyu getirecek. Takımımız için en uygun olanı transfer edeceğiz. Birkaç gün içerisinde belli olacak. Bir haftadır buradayım, gayet keyifli bir ortam var. Herkes çok olumlu ve uyumlu. Küçülmeye giden bir takımla doğru çalışarak en iyiyi yapmaya çalışacağız. İnşallah yeni transferlerimizle de daha güçlenip önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.