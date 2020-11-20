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Başhekim Küçükyılmaz korona virüse yakalandı

Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Ünal Küçükyılmaz, korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.


Korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Başhekim Ünal Küçükyılmaz, tedavi sürecini evde geçireceğini açıkladı. Küçükyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Bulgularım kötüleşmediği sürece, tedavi sürecimi evde geçireceğim. Dua eder, dua bekleriz. Maske, mesafe, hijyen ve 14 kurala uymanızı öneriyorum” ifadelerine yer verdi.

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