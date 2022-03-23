Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki Emir Berk Genç'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, Arabacıalanı Mahallesi 526. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinden gelen silah sesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde Emir Berk Genç'i (22) şakağından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası evde bulunan O.A. (26), A.B.C. (21), M.Y. (20), G.T. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, O.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.