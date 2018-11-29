Başkan aday adayı Özüm: "Belediyecilik emek ister"

Belediyecilik emek ister” dedi.

Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Medyadetay.com Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Gümüşel, Genel Müdür Serkan Okumuş ve editör Ayşen Kolçak ile bir araya geldi. Programının devamında Sakarya Mimarlar Odası (SAMİMOD) Şube Başkanı Sami Kafadar ve yönetimini ziyaret eden Özüm, istişarelerde bulundu. Özüm, belediyelerin; mimarlar, şehir plancıları ve müteahhitlerle sürekli istişare halinde olmasının önemini vurguladı. Ziyaret esnasında konuşan Kafadar ise, belediyeler ile ortak projeler gerçekleştirilmesi konusunda Özüm ile karşılıklı bilgi alış verişinde bulundu.

Birlik ve beraberlik içerisinde güzel sonuçların ortaya çıkabileceğini aktaran Özüm, Adapazarı için hayata geçirmek istediği projelerden de bahsederek, “Mimarlar, Şehir Plancıları ve Müteahhitlerin şehrin inşasında çok büyük rolleri var. Mimarlar Odası da bizim için en önemli kuruluşlardan birisi. Amacım; şehrin inşasında teknik ve estetikle ilgili kurumlarla birlikte hareket etmek. Danışan dağ aşar distürinde olacağız. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ki binalara bakmaya kıyamıyorum. Bizim kimseden aşağı kalır yanımız yok hatta fazlamız var. Yurtdışında inşaat yapan bu hizmeti satabilen bir ülkeyiz. Elimizde ki imkanları iyi değerlendirerek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Yakından gözlemlediğim sorunları çözerek, şehri geleceğe hazırlamak için bu göreve talip oldum. Bu sebeple dört önemli çalışmayı Adapazarı için hayata geçirmek istiyorum. İlk olarak kent yaşamında halkın refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek için gerekli planlamaları yapmak. 2'nci olarak sanayi potansiyelini çağımız teknolojileri ile entegre edebilmek için güçlü işbirlikleri. 3'üncü olarak şehrimizin doğa ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp, çeşitlendirmek. Son olarak ise, Dünyanın en verimli ovalarından birine sahip şehrimizin bu potansiyeline katkı vermek. Bilinçli tarım sayesinde hem istihdam hem de üretimi artırmak. Hedefim Adapazarı sakinleriyle şehir arasında bir aidiyet bağı kuracak hamleler yaparak şehrimize sahip çıkacağız” dedi.