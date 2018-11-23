Başkan Aday Adayı Özüm SESOB'ta

Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm seçim çalışmaları kapsamında Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Alişan'ı ziyaret etti.

Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, neden aday adayı olduğunu anlatıp istişarelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Özüm, SESOB Başkanı Hasan Alişan ile bir araya geldiği ziyarette hedeflerini anlattı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ve esnafın sorunlarının da konuşulduğu buluşmada Başkan Hasan Alişan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini bildiklerini dile getiren Özüm esnaf ve sanatkarın ekonomisinin kılcal damarı olduğunu söyledi.

Özüm, “Benim derdim şan şöhret değil. Tek amacım milletime hizmet etmek. Rabbim milletime hizmet etmeyi nasip ederse önceliğimiz şehir aidiyetini oluşturmak olacak. Ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen aksine kucaklayan, birleştiren olacağız. Sesimizin güçlü çıkması için bir olmamız şart. Esnafımızla, sanatkarımızla omuz omuza modern bir kent oluşturacağız. Geleneklerine bağlı modern bir şehir için göreve talibim” dedi.

Başkan Aday Adayı Özüm, “SESOB, İŞKUR ve diğer kurumlarla güçlü işbirlikleri yaparak hep birlikte kent yaşamına, halkın refah seviyesini, yaşam kalitesini ve konforunu yükseltmek için gerekli planlamaları hazırladık. Parti büyüklerimizin oluruyla önce aday sonrada milletimizin teveccühü ile başkan seçilirsek yaşayan Adapazarı hayalimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. Seçim dönemi vaat veren değil söz verirse yapar denilen olacağım” diye konuştu. SESOB Başkanı Alişan hizmet yarışında Özüm'e başarılar diledi.

Özüm, programının devamında basın kuruluşu ziyaretlerini sürdürdü.