Başkan Adayı Arslan: “Adapazarı yeniden ticaretin merkezi olacak”

Aydoğan Arslan, seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri ile sürdürdü. Dr. Arslan adını ticaretten alan bir şehrin bölge ticaretinin merkezi olacağını söyledi.

Aydoğan Arslan, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Dr. Arslan, Tekeler Mahallesi ve Tığcılar Mahallesinde esnafı ziyaret etti. Cadde ve sokakları dolaşan Arslan, iş yerlerine girerek vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet etti. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Arslan, Sakarya genelinde liyakatli ve hizmet üreten kadroların yönetime gelmesi gerektiğini belirtti. Aydoğan Arslan, esnaf ziyaretleri esnasında ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütürken faaliyete geçirdiği Tekeler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve çalışanlarını da ziyaret etti. Dr. Aydoğan Arslan esnaf ziyaretleri sonrası İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile birlikte hayatını kaybeden siyasetçi ve iş adamı Ali Çiftçi'nin, Erenler ilçesi Küpçüler Camiinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Ticaretin merkezi olacak

Adapazarı'nın yeni dönemde birçok konuda ülkeye rol model olacağını ifade eden Dr Aydoğan Arslan, “Komşu kentlerin alış verişe geldikleri şehir Adapazarı. Yapacağımız planlamalarla şehrimizi yeniden bölge ticaretinin merkezi haline getireceğiz. Projelerimiz hazır. Yapacağımız çalışmalarla Adapazarı sadece Sakarya'nın değil Marmara'nın ticaret merkezi olacak. Şehrimizin mahalle isimlerine bakıldığında da görüleceği gibi ticaret ve üretimin merkezi Adapazarı olacak” dedi.

Destek ve dualarınıza talibim

Yepyeni bir Adapazarı için çıktığı yolculukta vatandaşların destek ve dualarına talip olduğunu belirten Dr. Arslan, “Doğduğum, büyüdüğüm, sokaklarını adımladığım, ait olduğumu hissettiğim, gurur duyduğum Adapazarı'nı özlüyorum. Yine, yeniden Adapazarı'nı Adapazarlılar ile imar ve inşa etmek, mamur hale getirmek lazım. Gelişen dünyanın ve dönüşen sosyal ihtiyaçların farkında olarak şehri planlamak ve şehri yeniden cazibe merkezi haline getirmek lazım. Deprem gerçeğini esas alarak tarihi değerlerimizi ve kültürümüzü yansıtacak cadde ve sokakları şehrimize kazandırmak, sosyal ve ticari hayatı “İYİ” bir hale getirmek lazım. Adapazarlılık ruhunu öne alarak “Huzur” duyduğumuz “Örnek” bir şehir haline getirmek; doğup büyüdüğüm, hayaller kurduğum şehre hizmet etmek için Adapazarı Belediye Başkanlığına aday oldum. Hep beraber “Yepyeni bir Adapazarı” için çıktığımız bu yolculukta destek ve dualarınıza talibim” diye konuştu.