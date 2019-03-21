Başkan Adayı Arslan, muhtarlarla buluştu

Aydoğan Arslan, Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı ile bir araya geldi.

Aydoğan Arslan, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arslan, bu kapsamda İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ile birlikte; Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, Karaosman Mahalle Muhtarı Erdoğan Aşkar'la buluştu. Karaosman Mahalle Muhtarlığında gerçekleşen görüşmede süreç hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Muhtarların sıkıntılarını dinleyen Arslan, hizmet üreten kadroların yönetime gelmesi gerektiği konusunda vurgu yaparak hayata geçirecekleri 28 proje hakkında bilgiler verdi.

Başkan Adayı Arslan, modern tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyerek şehrin refahını arttırmak, turizm yatırımları ile şehri marka şehir haline getirebilmek hayaliyle ‘Yepyeni bir Adapazarı' için yola çıktığını belirtti.