Başkan Alemdar: “7 değil 70 düvele karşı duracak bu ülke”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve baştan sona takip ettiği programa, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayları Çiğdem Atabek Erdoğan, Rahmi Can Şeşen ve Ertuğrul Kocacık, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Enver Tok, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'in yanı sıra AK Parti Sakarya İl Yönetimi, AK Parti Serdivan İlçe Yönetimi, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Halkının gücü ve milletin iradesinin üstünde hiçbir şeyin duramayacağını ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bu akşamki kalabalık gösteriyor ki milletin bu sevgisi varken 7 düvele değil 70 düvele karşı duracak bu ülke. Tüm şer odaklarının birleşmesine rağmen bu milletin feraseti ve doğrudan yana olması ile 14 Mayıs'ta da sandıktan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana galibiyetle çıkacağız” dedi.

Sandıklardan zaferle çıkacaklarını belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Gece gündüz demeden, vekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanımız, teşkilatımızın değerli üyeleriyle sahadayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli milletvekili adaylarımıza çok büyük bir teveccüh var. Bu teveccüh adına öncelikli görevimiz sandıklara sahip çıkmak. Pazar günü alacağımız zafer dünyadaki tüm mazlumların dört gözle beklediği bir zaferdir. Bu tarihi sorumluluk hepimizin üzerindedir” diye konuştu.

14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin milletçe kutlanacağını belirten AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, “Bizim siyasetimiz eser, icraat ve hizmet siyasetidir. Teşkilat varsa başarı vardır, kazanmak ve zafer vardır. Biz AK Teşkilat olarak bir kez daha gördük ki büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunun bilincinde bir aileyiz. Bizler yolumuza, çalışmalarımıza durmadan, yılmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Bizim yolumuz milletin yoludur. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıklardan çıkan sonuç da bunu kanıtlar nitelikte olacak” diye konuştu.

“14 Mayıs Zaferi annelere armağanımız olacak”

20 yıldır kadınlara bütün hak ve özgürlüklerini veren lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahada çok büyük bir sevgi ve muhabbetin olduğunu dile getiren AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Atabek Erdoğan, “14 Mayıs bizler için çok büyük öneme sahip. Hem kıymetlilerimiz olan annelerimizin günü hem de ülkemizin yazgısını etkileyecek kritik bir seçim gerçekleşecek. Verdiğiniz her bir oy Amerika'ya, Avrupa'ya cevap olacak, verdiğiniz her bir oy Dünya mazlumlarına yanınızdayız mesajı olacak. İlk olarak kendi oylarımızı kullanacağız, ikinci olarak oy kullandığımız sandıklara sahip çıkacağız. Geleceğimizi şekillendirecek bu önemli seçimde muhakkak sandıklara giderek vatandaşlık görevimiz olan oylarımızı kullanmalıyız. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Sakarya'dan rekor bir oyla yeniden seçeceğiz.20 senedir AK Parti'nin bu kadar güçlü bir şekilde iktidarda olması milletimizden alınan güçtür” şeklinde konuştu.

“15 Mayıs sabahına galibiyetle uyanacağız”

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde muasır medeniyetler seviyesine geldiğini söyleyen AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Rahmi Can Şeşen, “Bizler diğerleri gibi sırtımızı terör örgütlerine, tefecilere, uyuşturucu baronlarına yaslamıyoruz. Biz sırtımızı 20 yıldır milletimize yaslıyoruz ve bundan sonra da milletimizle omuz omuza bu yolda yürümeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerine gelene kadar çok emekler verildi çok fedakarlıklar yapıldı. Geldiğimiz noktada kendi otomobilimizi üretiyoruz, kendi uydumuzu göklerde görüyoruz, kendi uçak gemimizi yaptık. Bu icraatların sürmesi adına 14 Mayıs'ta sandıklarda sizlerin desteğiyle zafer çığlıkları atacağız” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın gıpta ile baktığı ülkeyiz”

Tüm Dünyanın 14 Mayıs seçimlerine odaklandığını dile getiren AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Ertuğrul Kocacık, “Bugün Avrupa ve Amerika'daki yazılı ve görsel basında Dünyada 2023 yılının en önemli olayı nedir diye sorulduğunda Türkiye'deki genel seçimler diyorlar. Aslında dertleri seçim değil. Dertleri himaye altına alabilecekleri bir Türkiye olması. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletinden aldığı güçle 21 yıldır kimseye boyun eğmemiş bir lider. Dış politikamıza, 2023 hedeflerimize bir bir ulaşmamıza, ekonomik istikrarımıza, ticari merkez konumuna gelmemize, askeri gücümüze, enerjide dışa bağımlılığın en aza indirilmesine bütün Dünya gıpta ile bakıyorlar. Bütün bunları göz önünde bulundurarak, bu refah ortamının devamlılığı için 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ifade edeceğiz” dedi.