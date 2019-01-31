Başkan Alemdar, çocukların mutluluğuna ortak oldu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, aileleriyle birlikte Şehit Tamer Dost Park'ta güzel havanın tadını çıkaran çocukların mutluluğuna, ortak oldu.

Ailelerle sohbet eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocukları da unutmadı ve parkın minik misafirlerine AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Gençlik Kollar Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile birlikte oyuncak hediye etti. Başkan Yusuf Alemdar; aktif yeşil alanları ve planlı şehirleşmesiyle Serdivan'ın hem şehircilik noktasında hem de sosyal ve kültürel anlamda tam bir yaşam merkezi haline geldiğini ifade etti.

Çocukların açık havada güvenli ve sağlıklı bir şekilde oynayabilmesi için Köprübaşı Mahallesi'nde 8 farklı noktaya çocuk oyun parkları yapıldığını belirten Başkan Alemdar, “Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Köprübaşı Mahallemizde de yatırımlarımızı geleceğe yönelik planlama çerçevesinde gerçekleştirirken yarınlarımızın mimarı olacak olan çocuklarımızı da unutmadık. Yavrularımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde, yeşile temas ederek oyun oynayabilmesi için Köprübaşı Mahallemizde; içerisinde fitness aletleri ve dinlenme gruplarının da yer aldığı toplam 15 bin 100 metrekarelik 8 adet çocuk oyun parkı ve sosyal donatı alanı inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Her şey geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için. İnşallah bu alanlara yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Onlar ne kadar sağlıklı ortamlarda büyür, çocukluk duygularını tatmin ederse, ileride ülkemize o kadar faydalı birer birey olurlar” dedi.