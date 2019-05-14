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Başkan Alemdar esnaf iftarına katıldı

Çark Sanayi esnafının düzenlediği iftar yemeğine Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da katıldı.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çark Sanayi esnafının geleneksel sokak iftarında bölge esnafıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi. İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Gül'le birlikte masaları tek tek dolaşan Alemdar, programa katılan misafirlerle hem sohbet etti hem de vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan'ın güzelliklerinin paylaşıldıkça çoğaldığını belirten Başkan Alemdar, “Ramazan Ayı'nın en kıymetli özelliklerinden biri dostları buluşturan, birliği beraberliği güçlendiren gönül sofralarıdır. Bu sofralarda bir arada olmak, hasbihal etmek, sadece ekmeğimizi değil sevinçleri de paylaşmak bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah daha nice Ramazanlarda aynı sofralarda ve tabi ki dualarda buluşmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Bu vesileyle bir kez daha tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum” dedi.

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