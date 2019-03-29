İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Alemdar Gökçeören'de ki çalışmaları inceledi

Gökçeören Ovasında yapımına devam edilen ıslah çalışmalarını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinde inceledi.


Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, doğal sebeplerden dolayı sürekli olarak sular altında kalan Gökçeören Ovasının tamamının tarıma kazandırılacağını, böylece bölgenin daha verimli hale geleceğini belirten Başkan Alemdar, “Burada çalışmaları devam eden Gökçeören Ovası Kurutma Tesisi, bir nevi baraj görevi üstlenecek. En kısa sürede hayata geçecek olan bu tesisle birlikte, kışın bölgede biriken suyu kanallarda muhafaza ederek, yazın bölgenin sulanmasında kullanacağız. Böylece su baskınlarının önüne geçerek, bölgenin tarımsal verimliliğini arttırmış olacağız” dedi.


Yeni dönem projeleri arasında yer alan tarımsal planlamalara da değinen Başkan Alemdar, “İnşallah yeni dönemde tarımsal faaliyetleri ve çiftçimizi her yönden destekleyecek, üretimin ve kazancın arttırılması yönünde önemli çalışmalara imza atacağız. Çiftçimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.