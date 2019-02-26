Başkan Alemdar: “Hizmet kalitemizi daha da yükselteceğiz”

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya'nın da yer aldığı ziyaretlerde kursiyerlerle sohbet eden Başkan Alemdar, kursiyerlerin talep ve önerilerini dinledi. Yapılacak olan çalışmaları kursiyerlerle paylaşan Alemdar, Serdivan'da hayata geçen her projeyi 7'den 70'e herkesle birlikte istişare ederek vatandaşların hizmetine sunduklarının söyledi. Alemdar, “Gayemiz, siz değerli kursiyerlerimizle bir araya gelerek hem hasbihal etmek, hem de bizim göremediğimizi, sizin bize iletmek istediklerinizi birlikte konuşmak. Sizlerin talep ve önerileri doğrultusunda hizmet kalitemizi daha da arttırarak, Serdivan'da başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz” dedi.

SERMEK çatısı altında hizmet veren halk eğitim kurslarının önemine de değinen Başkan Alemdar, 45 farklı noktadaki kurslarda, 14 bin 692 kursiyere eğitim verilerek öğrenme yaşının ortadan kalktığını, yeteneklerini keşfeden kursiyerlerle de nitelikli meslek guruplarına katkı verdiklerini belirtti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler ise Başkan Alemdar'a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.