İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Alemdar: "Kadim bir kültüre sahibiz"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla İstiklal Mahallesi sakinleri tarafından kurulan Kayı Obası’nı ziyaret etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla İstiklal Mahallesi sakinleri tarafından kurulan Kayı Obası'nı ziyaret etti.


Kayı Obasında gerçekleşen buluşmada Türkiye Cami Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Gül, Arabacıalanı Mahalle Muhtarı Adem Bayraktar'ın yanı sıra tüm dernek üyeleri de yer aldı.


Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Başkan Alemdar, “Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirecek buna hizmet eden oluşumlara önem vermemiz gerekli. Bizim kültürümüz ancak yaşatılarak aktarılabilecek bir kültürdür. İnsan sevgisini, doğaya hürmetini her detayında hissettiğimiz derin ve kadim bir kültürdür. Bu kültürü yaşatma ve geleceğe aktarma çabanızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.