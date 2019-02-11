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Başkan Alemdar, mobilya işletmecilerine misafir oldu

Çark Caddesi’ndeki mobilya işletmecilerine misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mobilya sektörünün Serdivan ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Çark Caddesi'ndeki mobilya işletmecilerine misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mobilya sektörünün Serdivan ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.


AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu'nun da yer aldığı ziyaretlerde, mağazaları tek tek gezen Başkan Alemdar, işletme sahipleriyle ve çalışanlarla sohbet etti. Mobilya sektörünün Serdivan'ın ekonomik sembollerinden birisi olduğunun altını çizen Alemdar, “Sakaryamızın yanı sıra bölge illerden de gelen vatandaşlarımıza güler yüzlü hizmet veren, mobilya sektöründeki yatırımlarıyla şehrimize üretim ve istihdam noktasında önemli katkı sunan işletme sahiplerimize ve çalışanlara teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.


Serdivan'ın ekonomi, kültür-sanat, spor, sağlık ve tüm dinamikleriyle birlikte planlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Başkan Alemdar, “Hamdolsun; hayata geçirilen projelerle, yapılan yatırımlarla Serdivan her geçen gün daha da güçleniyor, gelişiyor ve tercih ediliyor. İnşallah yakaladığımız bu başarıyı ve ivmeyi daha da yukarılara taşımak için çalışmaya ve yeni vizyon projelerimizi esnaflarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla hasılı tüm Serdivanlı hemşehrilerimizle birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu başarının temelinde birliktelik var. Bu birlikteliği sürdüreceğiz ve bu haslet bizim mihenk taşımız olmaya devam edecek” diye konuştu

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