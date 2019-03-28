Başkan Alemdar öğrencilerle bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Fikir ve Sanat Akademisi'nde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde gerçekleşen programa, Sakarya Üniversitesi'ndeki farklı bölümlerden öğrencilerin yanı sıra üniversite bünyesindeki 27 topluluktan temsilciler de katıldı. Serdivan Gençlik Konseyi çatısı altında Sakarya Üniversitesi'ndeki öğrenci topluluklarıyla bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Serdivanımızı, sizin hayallerinizle, sizinle birlikte yönetmek istiyoruz. Vizyon projelerimizle Serdivanımızı geleceğe taşırken, gençlerimizin her alanda kolay ve konforlu bir öğrenim hayatı geçirmesi için tüm çabamızla çalışıyoruz” dedi.

Moderatör tarafından yöneltilen sorulara cevap veren Başkan Alemdar, Serdivan'ın herkes için eğitim, yaşam, kültür ve sanat merkezi olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'nin farklı illerinden ve Dünya'nın farklı ülkelerinden şehrimize gelen öğrencilerimiz Serdivan'da eğitim ve kültür mozaiği oluşturuyor. Bugün Serdivan'da 46 bin üniversite öğrencimiz ikamet ediyor. Bu noktada belediye olarak öğrencilerimizin eğitim ve sosyal hayatlarına katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koymaya özen gösteriyoruz. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, 15 bin ciltlik 7/24 açık kütüphanesi, akademik ve kültürel çalışmaları ile Türkiye çapındaki akademik kadrosuyla bu çalışmalarımıza örnek. İnşallah önümüzdeki dönem tüm bu çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirerek, öğrenci kardeşlerimizi güler yüzlü hizmet anlayışımızla en güzel şekilde misafir etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Serdivan'ın kültür ve sanatta örnek kent olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Alemdar, yeni dönemde gelenekleri yaşatmak adına musiki topluğu kurulacağını belirterek, “Serdivan Musiki Topluluğumuzla, ülkemizin alanında en yetkin hocalarını sanatseverlerle bir araya getirerek, musiki icra etmelerini ve bu geleneğimizin gelecek nesillere de aktarılmasını sağlayacağız. Öğrencilerimizle birlikte bir tiyatro ekibi kurmak istiyoruz. Bu ekiple kültür ve sanatta öncü olan Serdivanımızda tiyatro kültürünü ön plana çıkartarak yaygın hale getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.