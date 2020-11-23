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Başkan Alemdar: “Ortak paydamız; vatandaşın huzuru, rahatı ve mutluluğu”

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan’ı makamında ağırladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan'ı makamında ağırladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alemdar, Serdivan'da asayişin ve huzurun temini için tüm kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Ortak paydalarının vatandaşların huzuru, rahatı ve mutluluğu olduğunu dile getiren Alemdar, özellikle salgın sürecinde alınan tedbirlerin uygulanması ve sürekliliği için kolluk kuvvetlerinin de özveriyle çalıştığını ifade ederek emniyet teşkilatının tüm mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.


İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan da misafirperverliği için Başkan Yusuf Alemdar'a teşekkür ederek, aynı duygularla görevlerine devam edeceklerini belirtti.

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