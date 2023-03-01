Başkan Alemdar: “Ruhsat, imar ve izin konularında kılı kırk yarmamız gerekiyor”

Toplantı öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okundu. Gündeme geçmeden önce açıklamalarda bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Çok büyük bir afet yaşadık. Ruhsat, imar ve izin konularında kılı kırk yarmamız gerekiyor” dedi.

Depremi yaşayan insanlar olarak ilk andan itibaren bölgeye destek verdiklerini söyleyen Başkan Alemdar, “Elimizden geldiğince depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmaya ve onlara destek vermeye gayret ettik. Hemen bir kriz masası oluşturduk ve ilk andan itibaren harekete geçtik. Bugüne kadar 26 tır yardım malzemesi gönderdik. İşadamlarımızın desteği ile Kahramanmaraş'ta 100 çadırlık bir çadır kent kurduk. 70 teknik personel ve gerekli araç gereci bölgeye sevk ettik. Düzenli olarak yardım göndermeye ve destek olmaya devam ediyoruz. Bunun yanında deprem bölgesinden gelen 377 aileyi ilçemizde misafir ediyor ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu söyleyen Başkan Yusuf Alemdar, “Gördüğüm manzara şu ki hepimizde vebal var. Hepimiz birlikte hareket etmeliyiz. Belediye meclisi olarak vatandaşın talepleri doğrultusunda kararlar alıyoruz. Belediye olarak binalara ruhsat veriyoruz. Ancak ruhsata gelene kadar birçok aşama var. 35 yıldır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar hiçbir jeoloji veya jeofizik mühendisinin buraya bina yapılamaz dediğini duymadım. İyileştirme yapın dediler ama nasıl bir iyileştirme yapılacağını söylemediler. Bu zemine inşaat yapılır dendikten sonra mimar, mühendis ve yapı denetim ekipleri işlem yapıyor. Bütün bunlardan sonra belediyeye geliyor iş. Ne olursa olsun bu bizi kurtarmaz. Ruhsat, imar ve izin konularında kılı kırk yarmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Serdivan'daki binaların durumu hakkında da bilgi veren Başkan Alemdar, “İlçemizdeki binaların durumunu biliyoruz. 59 bin binayı inceledik, rapor çıkardık. Bunları gruplandırdık. Çok katlı binalar yapı stokumuzun yüzde 4'ünü oluşturuyor. Bunlar güçlendirilmiş, sağlam raporu olan binalar. Ama bana göre yine de risk taşıyorlar. Hasar görmüşler neticede. Vatandaşımızın bu binaların dönüşümü için istekli olması lazım. Biz önayak olunca 'yerimize göz mü koydun başkan' diyorlar. Maalesef yol alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. CHP meclis üyeleri 1 aylık, diğer partilerin meclis üyeleri 6 aylık huzur haklarını deprem bölgesine bağışlarken, Başkan Yusuf Alemdar belediye personelinin de 500 bin TL bağışta bulunduğunu kaydetti. Serdivan Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısı 3 Nisan'da yapılacak.